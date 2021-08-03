МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Ужесточить требования к фотографированию автотранспорта при прохождении техосмотра планируют в России. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на проект Минтранса. Новые выплаты, льготы и страховка авто. Что ждет россиян с 1 августа

Из документа следует, что на первом фото, которое делается перед началом проверки, машина должна быть видна спереди и сбоку, а рядом с ней в полный рост и лицом к камере должен стоять проверяющий специалист.

Второй снимок должен быть сделан в конце проверки, его композиция такая же, только вид автомобиля сзади.

Помимо этого, законопроект предусматривает запрет на применение каких-либо фотоэффектов, корректирующих изображение, файлы не должны подвергаться редактированию. Речь идет об изменении exif-данных, которые включают дату, модель фотоаппарата, его разрешение и другие сведения.

В Минтрансе объяснили необходимость введения этой меры ростом числа случаев фальсификации фотографий и загрузки их в информационную систему техосмотра ЕАИСТО.