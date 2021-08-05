МИНСК, 5 авг — ПРАЙМ. Рейс авиакомпании Fly Baghdad по маршруту Багдад – Минск – Багдад в пятницу отменен, следует из информации на сайте белорусского национального аэропорта "Минск".

Речь идет о рейсе IF623, который должен был прибыть в Минск 6 августа в 11:25. При этом, как сообщается на табло прилета на сайте аэропорта, на пятницу запланировано еще два рейса по маршруту Багдад – Минск – Багдад, по ним пока изменений нет. Лукашенко закрывает границу Белоруссии

Ранее также был отменен рейс авиакомпании Iraqi Airways по маршруту Басра – Минск – Басра, который должен был состояться в четверг.

Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, в этой связи власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

За последние дни ситуация на литовско-белорусской границе обострилась. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой на сопредельную территорию, при этом многие из них, в основном граждане Ирака, имели телесные повреждения.

Четвертого августа официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что ночью на границе с Литвой был обнаружен мигрант в тяжелом физическом состоянии, который впоследствии скончался. Умерший был гражданином Ирака. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "убийство".

После этого по поручению Лукашенко охрана госграницы республики была усилена, на наиболее значимые направления переброшены дополнительные силы. Как отмечал Лукашенко, белорусское население должно чувствовать себя спокойно в ситуации выдворения сопредельными странами нелегалов через официальные пропускные пункты.

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