Минцифры предложило собирать биометрию у водителей такси и каршеринга
Минцифры: Биометрию будут использовать, чтобы попасть "на территорию организаций финансового рынка"
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Минцифры России разработало проект постановления правительства, который предусматривает сбор и обработку биометрических данных для идентификации водителей такси и каршеринга, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Случаями осуществления сбора и обработки используемых для идентификации либо идентификации и аутентификации биометрических персональных данных в информационных системах организаций… являются: а) идентификация водителей легкового такси; б) идентификация водителей транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе поминутной тарификации физическим лицам для целей, не связанных с осуществлением такими физическими лицами предпринимательской деятельности (каршеринг)", — говорится в проекте постановления.
Также, согласно документу, биометрию будут использовать, чтобы попасть "на территорию организаций финансового рынка" и для "собраний участников гражданско-правового сообщества".
"Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года", — говорится в проекте в случае его принятия.