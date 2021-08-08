МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Минцифры России разработало проект постановления правительства, который предусматривает сбор и обработку биометрических данных для идентификации водителей такси и каршеринга, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Россиянам рассказали, почему не нужно ездить с почти пустым баком

"Случаями осуществления сбора и обработки используемых для идентификации либо идентификации и аутентификации биометрических персональных данных в информационных системах организаций… являются: а) идентификация водителей легкового такси; б) идентификация водителей транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе поминутной тарификации физическим лицам для целей, не связанных с осуществлением такими физическими лицами предпринимательской деятельности (каршеринг)", — говорится в проекте постановления.

Также, согласно документу, биометрию будут использовать, чтобы попасть "на территорию организаций финансового рынка" и для "собраний участников гражданско-правового сообщества".

"Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года", — говорится в проекте в случае его принятия.

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