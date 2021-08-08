СОЧИ, 8 авг – ПРАЙМ. Пять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за грозы, выбрав альтернативный метод посадки на запасных аэродромах Краснодара и Анапы, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Вечером 7 августа на курорте прошли сильные дожди с грозой, усилился ветер.

"В связи с прохождением грозового фронта командиры пяти воздушных кораблей приняли решение не заходить на посадку в аэропорт Сочи, а уйти на запасные аэродромы в Краснодар и Анапу",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент в реках наблюдается неблагоприятный подъем уровня воды. В городе возможно формирование смерчей на участке Магри — Веселое до 9 августа, продолжает действовать штормовое предупреждение до 9 августа.

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