Пять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за грозы
Пять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за грозы, они ушли на запасные аэродромы
Читать 1prime.ru в
СОЧИ, 8 авг – ПРАЙМ. Пять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за грозы, выбрав альтернативный метод посадки на запасных аэродромах Краснодара и Анапы, сообщает пресс-служба администрации курорта.
Вечером 7 августа на курорте прошли сильные дожди с грозой, усилился ветер.
"В связи с прохождением грозового фронта командиры пяти воздушных кораблей приняли решение не заходить на посадку в аэропорт Сочи, а уйти на запасные аэродромы в Краснодар и Анапу",- говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент в реках наблюдается неблагоприятный подъем уровня воды. В городе возможно формирование смерчей на участке Магри — Веселое до 9 августа, продолжает действовать штормовое предупреждение до 9 августа.