ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг — ПРАЙМ. Все рейсы на вылет и прибытие задержаны в аэропорту Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) из-за ограниченной видимости, сообщает пресс-служба горадминистрации.

С 3 августа дым от природных пожаров в Республике Саха (Якутия) достиг территории Ямала, задымление наблюдалось на территории Красноселькупского района, Надыма, Нового Уренгоя и Ноябрьска. В пятницу дым достиг столицы региона, задымление в населенных пунктах наблюдалось на большей части округа. Семь авиакомпаний получат субсидии на семейные авиаперелеты

"Фактическая погода в аэропорту Новый Уренгой — ограниченная видимость. Данные метеоусловия не позволяют производить посадку самолетов. Все рейсы на прибытие и на вылет задержаны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение на вылет в Новый Уренгой авиакомпании будут принимать по фактической погоде.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, отменен рейс из Нового Уренгоя в Екатеринбург, задержаны ­рейсы до Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Тюмени и Казани.

Читайте также:

У Boeing 737 выявили проблемы в системе пожаротушения