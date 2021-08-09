Россия возобновляет регулярные полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Россия с понедельника возобновляет авиасообщение с египетскими курортами: регулярные полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут выполняться с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов.
Рейсы авиакомпании "Россия", как ожидается, приземлятся с разницей примерно в полтора часа — первым прилетит самолет в Хургаду около 12.50 по местному времени (13.50 мск), в Шарм-эш-Шейхе воздушное судно сядет в 14.25 (15.25 мск). Также вечером в воскресенье стало известно, что египетская авиакомпания EgyptAir запускает свои рейсы между курортами и Москвой: первый рейс в Хургаду должен прибыть в понедельник около 09.00 (10.00 мск). Еженедельно EgyptAir будет осуществлять четыре рейса в Шарм-эш-Шейх и три в Хургаду.
На бортах авиакомпании "Россия" будет отправлять туристов туроператор "Библио-Глобус", а на крыльях авиакомпании Egypt Air — туроператор TUI Россия. По оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), турпоток в Хургаду и Шарм-эш-Шейх составит порядка 30 тысяч человек в месяц.
Однако, по мнению экспертов ассоциации, число российских туристов в конце 2021 года не достигнет уровня 2015 года, когда совокупный поток туристов в год ставил более 2 миллионов человек. В АТОР также уточнили, что стоимость недельной поездки на курорт сейчас составляет порядка 40 тысяч рублей на человека, что на 15 тысяч рублей выше, чем если были бы чартеры.
Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Египетские курорты долгое время оставались закрытыми для самолетов из России. Также авиасообщение между Россией и Египтом прерывалось из-за пандемии коронавируса. В сентябре 2020 года полеты из Москвы в Каир возобновились.
Россия также возобновляет в понедельник авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией, отметило агентство. Кроме того, с 9 августа увеличивается с одного до трех в неделю количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию по маршруту Москва-Дамаск.
Сейчас уже разрешено летать в Швейцарию, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Египет, Великобританию, Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Марокко, Хорватию, Албанию, Турцию, Францию, Чехию, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Северную Македонию, США, на Маврикий, Кубу, Сейшелы, Мальдивы, Мальту, Кипр и Шри-Ланку.
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