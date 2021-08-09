МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Россия с понедельника возобновляет авиасообщение с египетскими курортами: регулярные полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут выполняться с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов. В Китае предположили, что коронавирус мог появиться в США раньше Уханя

Рейсы авиакомпании "Россия", как ожидается, приземлятся с разницей примерно в полтора часа — первым прилетит самолет в Хургаду около 12.50 по местному времени (13.50 мск), в Шарм-эш-Шейхе воздушное судно сядет в 14.25 (15.25 мск). Также вечером в воскресенье стало известно, что египетская авиакомпания EgyptAir запускает свои рейсы между курортами и Москвой: первый рейс в Хургаду должен прибыть в понедельник около 09.00 (10.00 мск). Еженедельно EgyptAir будет осуществлять четыре рейса в Шарм-эш-Шейх и три в Хургаду.

На бортах авиакомпании "Россия" будет отправлять туристов туроператор "Библио-Глобус", а на крыльях авиакомпании Egypt Air — туроператор TUI Россия. По оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), турпоток в Хургаду и Шарм-эш-Шейх составит порядка 30 тысяч человек в месяц.

Однако, по мнению экспертов ассоциации, число российских туристов в конце 2021 года не достигнет уровня 2015 года, когда совокупный поток туристов в год ставил более 2 миллионов человек. В АТОР также уточнили, что стоимость недельной поездки на курорт сейчас составляет порядка 40 тысяч рублей на человека, что на 15 тысяч рублей выше, чем если были бы чартеры. Названы пять признаков краха американской империи

Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Египетские курорты долгое время оставались закрытыми для самолетов из России. Также авиасообщение между Россией и Египтом прерывалось из-за пандемии коронавируса. В сентябре 2020 года полеты из Москвы в Каир возобновились.





А в начале июля этого года президент России Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на курорты Египта и рекомендацию туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в эту страну. До этого российским авиакомпаниям были временно запрещены воздушные перевозки (в том числе коммерческие) россиян в Египет, за исключением регулярных рейсов в Каир и перевозок в служебных целях. Туроператорам и турагентам рекомендовалось на время действия запрета воздерживаться от продажи туров гражданам.