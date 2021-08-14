Москвичи смогут переносить карту "Тройка" со смартфона на смартфон
Транспортный комплекс Москвы: виртуальную "Тройку" можно будет переносить со смартфона на смартфон
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Виртуальную транспортную карту "Тройка" можно будет переносить со смартфона на смартфон, сообщил РИА Новости глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
"Виртуальную "Тройку" можно будет переносить со смартфона на смартфон. Если вы решите его поменять, карта никуда не денется", — рассказал он.
Ликсутов отметил, что тестирование технологии проходит "на ура": за первые 4 дня пассажиры 600 раз зашли в метро, наземный транспорт и на МЦД (Московские центральные диаметры) с помощью виртуальной "Тройки".
"В сентябре мы расширим фокус-группу и добавим другие виды абонементов — "Единый" на 90 и 365 дней для Москвы и области. Потом добавим "Кошелёк" и другие билеты, которые можно записать на виртуальную "Тройку". Скорость работы виртуальной "Тройки" немного быстрее оплаты по банковской карте — менее 1 секунды. Работаем над тем, чтобы увеличить скорость срабатывания и приблизить ее к проходу по обычной "Тройке" — 0,3-0,5 секунды", — добавил он.