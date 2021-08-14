МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Виртуальную транспортную карту "Тройка" можно будет переносить со смартфона на смартфон, сообщил РИА Новости глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов. Россияне смогут удалять данные платежных карт с сайтов и приложений

"Виртуальную "Тройку" можно будет переносить со смартфона на смартфон. Если вы решите его поменять, карта никуда не денется", — рассказал он.

Ликсутов отметил, что тестирование технологии проходит "на ура": за первые 4 дня пассажиры 600 раз зашли в метро, наземный транспорт и на МЦД (Московские центральные диаметры) с помощью виртуальной "Тройки".

"В сентябре мы расширим фокус-группу и добавим другие виды абонементов — "Единый" на 90 и 365 дней для Москвы и области. Потом добавим "Кошелёк" и другие билеты, которые можно записать на виртуальную "Тройку". Скорость работы виртуальной "Тройки" немного быстрее оплаты по банковской карте — менее 1 секунды. Работаем над тем, чтобы увеличить скорость срабатывания и приблизить ее к проходу по обычной "Тройке" — 0,3-0,5 секунды", — добавил он.