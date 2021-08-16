МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отказался от твердых контрактов на 20 самолетов Boeing 737 MAX, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков. Bloomberg: экономика России побила рекорд 2000 года по квартальному росту

"Да, отказались от твердых контрактов на 20 Boeing 737 MAX без штрафных санкций", — сказал Калмыков.

Полеты Boeing 737 MAX были приостановлены в 2019 году в США и многих других странах после того, как разбились два таких лайнера. В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета, допущенные компанией и американским регулятором FAA. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.

Соединенные Штаты сняли запрет на использование Boeing 737 MAX в ноябре 2020 года, после чего возобновление эксплуатации этих самолетов одобрил ряд других стран. Росавиация сообщала, что сертификация обновленного Boeing 737 MAX для полетов в РФ затягивается из-за коронавируса. Президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко в июле заявил, что ожидает сертификации и возобновления эксплуатации 737 MAX в РФ в ближайшие месяцы.

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