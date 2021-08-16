ВЛАДИВОСТОК, 16 авг — ПРАЙМ. Почти треть (28%) автолюбителей в России за год тратит неделю своего времени на пробки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец по итогам проведенного компанией исследования. Автоэксперт рассказал, как сэкономить топливо

По ее данным, с 20 по 30 июля в исследовании приняли участие 10,3 тысячи пользователей портала из 81 региона РФ, которые отвечали на вопрос, сколько времени они проводят в пробках.

"По результатам исследования, треть водителей России (28%) проводит в пробках более семи суток в год. Ежедневно стоят в пробках, но тратят меньше недели в год 25% опрошенных, а половина россиян (47%) утверждает, что ездит без пробок", — сказала Погребец.

По данным исследователей, каждый четвертый автолюбитель страны (25%) ежедневно проводит в пробках до получаса, каждому пятому (20%) приходится стоять от получаса до полутора часов. Еще 4% автолюбителей тратят на дорогу ежедневно от полутора до трех часов, 2% респондентов — более трех часов.

"Рекордсменами по потерянному времени в пробках ожидаемо стали жители Москвы и Московской области. В регионе только треть опрошенных ездит без пробок, а количество автолюбителей, ежедневно проводящих рекордные три часа посреди автомобильного затора, здесь самое высокое по стране — более 5%", — сказала собеседница агентства, добавив, что меньше всего в пробках стоят жители Хакасии, Амурской области и Забайкальского края, где более 70% автолюбителей ездит без пробок.