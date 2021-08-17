МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Россияне в этом году стали чаще покупать в кредит подержанные автомобили – за полгода доля таких кредитов выросла на 11 процентных пунктов, говорится в исследовании банка "Зенит", которое имеется в распоряжении РИА Новости. В США начали расследование в отношении работы автопилота Tesla

Исследование основано на анализе продаж автокредитов во всех регионах России. Учитывались данные с 1 января по 30 июня 2021 года.

"Россияне в 2021 году стали чаще брать автокредиты на машины с пробегом. Так, за шесть месяцев текущего года доля продаж кредитов на подержанные авто выросла на 11 процентных пунктов. При покупке поддержанных машин наибольшей популярностью пользуются автомобили корейских марок", — выяснили авторы исследования. По данным банка, в прошлом году доля кредитов на авто с пробегом была 33%, в этом уже 44%.

По данным аналитиков, поддержанные авто обычно берут в кредит на срок от 3 до 5 лет, а срок кредитования новых автомобилей составляет от 1 до 3 лет. Чаще всего брали автокредит на машины с пробегом люди в возрасте от 36 до 45 лет. Средний чек составил 1,2 миллиона рублей.

Рост продаж автокредитов на подержанные автомобили связан с рядом факторов, объяснила начальник управления автокредитования банка "Зенит" Мария Ульянова – в первую очередь, это резкое повышение стоимости новых автомобилей и дефицит популярных моделей на рынке. Всплеск спроса также объясняется эффектом низкой базы, так как в 2020 году из-за пандемии коронавируса снизились объемы автокредитования.

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