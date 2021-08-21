Три авиакомпании ЕС начали продажу билетов в Минск, при этом предупреждают о возможной отмене рейсов
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Европейские авиаперевозчики начали продавать билеты на рейсы до Минска, сообщили "Известия" со ссылкой на информацию с сайтов авиакомпаний.
Речь идет о трех авиакомпаниях ЕС: Lufthansa (ФРГ), LOT (Польша) и AirBaltic (Латвия). Сообщается, что продажи открыты на осень.
При этом перевозчики обращают внимание, что рейсы могут быть отменены, если ЕС не отменит запрет на использование белорусского воздушного пространства, введенный в июне.
Ранее 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим самолетом летел Рома Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.
При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали, против него возбуждено уголовное дело, в том числе по статье "организация массовых беспорядков".
Запад заявил, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.
ЕС с 5 июня запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза.
Читайте также:
Белоруссия хочет восстановить полеты в Россию до доковидного уровня
https://1prime.ru/transport/20210821/834499854.html