МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Европейские авиаперевозчики начали продавать билеты на рейсы до Минска, сообщили "Известия" со ссылкой на информацию с сайтов авиакомпаний. Европа намерена изучить роль России в инциденте с Ryanair

Речь идет о трех авиакомпаниях ЕС: Lufthansa (ФРГ), LOT (Польша) и AirBaltic (Латвия). Сообщается, что продажи открыты на осень.

При этом перевозчики обращают внимание, что рейсы могут быть отменены, если ЕС не отменит запрет на использование белорусского воздушного пространства, введенный в июне.

Ранее 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим самолетом летел Рома Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.

При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали, против него возбуждено уголовное дело, в том числе по статье "организация массовых беспорядков".

Запад заявил, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.

ЕС с 5 июня запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза.

Читайте также:

Белоруссия хочет восстановить полеты в Россию до доковидного уровня