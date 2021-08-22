Депутат Госдумы Ионин положительно оценил идею производить топливо из бульона
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" положительно оценил новую разработку по производству топлива для транспорта из остатков супа.
Транспортная компания Nishida Shoun производит биодизельное топливо для своих грузовых машин из остатков бульона, рассказало СМИ. Устройство, разработанное компанией, отделяет жир от бульона, смешивает его с отходами растительного масла, чтобы получить новый вид топлива.
Ряд стран уже принял концепции о замещении всех автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, напомнил Дмитрий Ионин. Он отметил, что будущее за биотопливом.
"Когда двигатели внутреннего сгорания не будут производить, всё равно на чём-то машинам надо будет ездить. Сегодня весь мир кто во что горазд: ищет какие-то варианты. Я не химик, мне сложно сказать насколько можно ездить на остатках бульона рамен, но если на нём можно, то рано или поздно и на борще мы начнём тоже ездить", — заметил парламентарий.
В нашей стране сейчас достаточно природных ресурсов для того, чтобы не заниматься поисками альтернатив, сказал Ионин.
https://1prime.ru/transport/20210822/834500810.html