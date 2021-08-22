МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" положительно оценил новую разработку по производству топлива для транспорта из остатков супа. Спасают доллар. Какие валюты рухнут из-за коронакризиса

Транспортная компания Nishida Shoun производит биодизельное топливо для своих грузовых машин из остатков бульона, рассказало СМИ. Устройство, разработанное компанией, отделяет жир от бульона, смешивает его с отходами растительного масла, чтобы получить новый вид топлива.

Ряд стран уже принял концепции о замещении всех автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, напомнил Дмитрий Ионин. Он отметил, что будущее за биотопливом.

"Когда двигатели внутреннего сгорания не будут производить, всё равно на чём-то машинам надо будет ездить. Сегодня весь мир кто во что горазд: ищет какие-то варианты. Я не химик, мне сложно сказать насколько можно ездить на остатках бульона рамен, но если на нём можно, то рано или поздно и на борще мы начнём тоже ездить", — заметил парламентарий.

В нашей стране сейчас достаточно природных ресурсов для того, чтобы не заниматься поисками альтернатив, сказал Ионин.

"У нас страна достаточно консервативна в плане энергоносителей. У нас есть нефть, газ и ряд других энергоносителей, атомная энергетика развита. Поэтому альтернативные источники энергии и биотопливо — всё-таки на сегодня больше прерогатива стран, у которых нет сырьевой базы для того, чтобы обеспечить себя самим", — подытожил депутат.

Сообщается, что Nishida Shoun сотрудничает примерно с двумя тысячами точек общепита, что позволяет производить около трех тысяч литров топлива в день