МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Как подготовить автомобиль к будущим холодам, рассказал в в интервью радио Sputnik главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. Россиян научили, как получить настоящую выгоду от акций в супермаркете

При подготовке машины к осенне-зимнему сезону следует примерно прикинуть объем работ и и расходов заранее, посоветовал Кадаков.

"Во-первых, нужно озаботиться сменой шин. Если они есть, это хорошо, а если они уже изношены или если машина новая и их нет, нужно помнить о том, что скоро менять шины. Подумать, сколько денег отложить или заняться покупкой шин, сейчас это будет чуть дешевле, чем в октябре", – заметил он.

По словам специалиста, также нужно оценить работоспособность аккумулятора.

"Если вы понимаете, что в последнее время аккумулятор стал не очень хорошо работать, двигатель запускается тяжелее и тяжелее, и это происходит летом или в прохладные ночи самого начала осени, то это значит, что с наступлением реальных холодов аккумулятор просто не справится со своей задачей. Надо озаботиться заменой аккумулятора, лучше это сделать превентивно, а не ждать до последнего момента", – добавил автоэксперт.

Кадаков считает необходимым также поменять щетки стеклоочистителя. На Украине рассматривают введение новых санкций против России

"Летом это не так критично, а когда дело идет к зиме, щетки работают практически каждый день – то дождь, то снег, то снег с дождем. Старые щетки плохо чистят, это ухудшает обзор. Особенно тяжело ездить в темное время, а оно скоро будет фактически половину активного дня: утром темно, ранним вечером темно. Не надо покупать совсем дешевые, они плохо работают изначально, но и не надо стремиться покупать специальные очень дорогие щетки. Все щетки среднего ценового диапазона за 1,5-2 тысячи рублей работают примерно одинаково и прослужат один сезон, в следующем году их все равно придется менять", — рассуждает главный редактор журнала "За рулем".

Желательно также проверить все световые приборы и работу печки, сказал Кадаков.