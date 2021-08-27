МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Средняя стоимость тонны авиационного керосина в РФ в августе увеличилась на 4,08% в сравнении с июлем — до 55 240 рублей, сообщает Росавиация. Росавиация выдала разрешения летать на курорты Египта семи авиакомпаниям

Стоимость авиатоплива растет с начала года. В частности, в июне она выросла на 1,87%, в июле — на 3,85%. В целом с начала года авиатопливо подорожало более чем на 18%.

В Минэнерго РФ заявляли, что текущие цены на авиакеросин в России находятся под влиянием мировых цен на нефть, сезонного летнего спроса, а также постепенного снятия ограничений на международные авиаперелеты.

На фоне постепенного восстановления авиасообщения с другими странами Минэнерго в июне перешло на еженедельные оперативные совещания по рынку керосина. В совещаниях участвуют Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, Межгосударственный авиационный комитет, представители биржи, Федеральной антимонопольной службы, Минтранса и Росавиации.