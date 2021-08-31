МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Россиянам, которые хотят в этом году приобрести новый автомобиль, стоит отложить покупку на год-полтора. К этому времени цены на рынке должны прийти в норму, а дефицит машин прекратится. Пока приобретать транспорт невыгодно. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на комментарий вице-президента Национального союза автомобилистов Яна Хайцеэра. Названа деталь машины, которая может вогнать вас в долги

"Когда меня спрашивают, когда покупать автомобиль, я говорю: "Ребята, подождите год-полтора, лучше потратьте сто тысяч рублей на восстановление автомобиля, на котором вы сейчас ездите, не избавляйтесь от него, просто подождите, не попадайтесь на эту удочку", — отметил он.

По мнению Хайцеэра, в России сегодня наблюдается не только дефицит автомобилей, но и завышение цен на них. По его словам, причиной дефицита машин на рынке, особенно премиум-класса, и роста цен на них являются проблемы в экономике, возникшие из-за пандемии: нехватка деталей и запчастей, подорожание логистики, а также вынужденное желание отечественных автодилеров заработать при продаже больше.

"Это не вина производителя, это вынужденные меры дилеров, которые при сократившихся квотах пытаются компенсировать дополнительными доходами упущенную прибыль, а, может быть, для кого-то вопрос выживания стоит. Но происходит все это внешне, конечно, по-хамски. Но с другой стороны, это вынужденное хамство, просто это происходит очень часто некрасиво", — объяснил автоэксперт.