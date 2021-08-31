С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — ПРАЙМ. Генеральный подрядчик по строительству Санкт-Петербургского метрополитена компания "Метрострой" признана банкротом, в компании введена процедура конкурсного производства, следует из решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи

Также Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил ходатайство временного управляющего "Метростроем" Григория Авдеева и наложил арест на имущество, включая денежные средства, и имущественные права экс-гендиректоров предприятия Николая Александрова и Вадима Александрова на сумму более 6,7 миллиарда рублей.

Николай Александров был задержан в декабре 2019 года по делу о растрате при строительстве Фрунзенского радиуса. Как полагает следствие, в ноябре 2017 года он объединился с директором управления производственно-технологической комплектации — филиала ОАО "Метрострой" Олегом Кузьменко и директором ООО "Безопасные технологии и развитие" Анатолием Болотовым для совершения хищения денежных средств ОАО "Метрострой" путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов. Предварительно, ущерб от их действий составил не менее 178 миллионов рублей.

В 2020 году Николай Александров стал фигурантом нового уголовного дела, заведённого ФСБ РФ по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата). По мнению следствия, он обеспечил подписание договора цессии от лица дочерней структуры компании на заведомо невыгодных для нее условиях, из-за чего "Метрострой" потерял право требования денег.

Всего общая сумма растраченных средств по двум уголовным делам в общей сложности составляет более 1 миллиарда рублей.