МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Стоимость третьего этапа модернизации Восточного полигона составит от 2 до 4 триллионов рублей, сообщил глава РЖД Олег Белозеров в рамках ВЭФ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в августе выросли на 1,6%

"Он будет стоить несколько триллионов, от 2 триллионов до 4 триллионов", — сказал он, отвечая на вопрос о стоимости третьего пакета мер по модернизации Восточного полигона с увеличением пропускной способности до 240 миллионов тонн.

По словам главы РЖД, вопрос заключается в логистике маршрута. "Если ехать из европейской точки с большим объемом, значит, нам нужно полностью увеличить пропускные способности и на Транссибе, и на БАМе. Больший объем работы проделать", — пояснил Белозеров.

Согласно проекту транспортной стратегии РФ до 2030 года, пропускную способность Восточного полигона (БАМ и Транссиб) планируется поэтапно увеличить до 240 миллионов тонн к 2035 году.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.