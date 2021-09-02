МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 ведет переговоры с "Новапортом" по аэропортам базирования лоукостера, сообщил совладелец "Новапорта" Роман Троценко журналистам на ВЭФ. В Китае началось производство первого российско-китайского самолета

S7 в июле объявила о создании второго в РФ лоукост-перевозчика, начало полетов которого запланировано на июль 2022 года.

Отвечая на вопрос, ведет ли S7 переговоры с "Новапортом" по базировке лоукостера, Троценко сказал: "Да. Они выбрали несколько точек. В нашей сети это 4 точки: Новосибирск, Воронеж, Челябинск, Тюмень. Мы с ними глубоко в переговорах в отношении их планах".

Он также добавил, что создание нового лоукостера — очень полезная инициатива, в России должен появиться второй, а потом и третий лоукостер, что существенно повысит мобильность населения.

Комментируя ставки для перевозчика, Троценко отметил: "Мы всем лоукостерам делаем низкие ставки на период раскатки маршрутов. Для нас это вызов. Мы на лоукостерах почти ничего не зарабатываем, зато поднимаем тот пассажиропоток, который при других обстоятельствах не полетел бы".

Сейчас в России существует один лоукостер — "Победа", входящая в группу "Аэрофлот".

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.