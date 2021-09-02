МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Доставка товаров по Северному морскому пути существенно снижает их стоимость, это важно как для самой РФ, так и интересно другим странам, при этом создает для нее колоссальные преимущества, заявил президент Владимир Путин. Начата прокладка глубоководного оптоволокна по дну Севморпути

"Это очень перспективно. Не случайно сюда многие государства хотят прийти, работать здесь, использовать этот маршрут. Перемещение грузов по Северному морскому пути существенным образом снижает цену товаров для конечного потребителя. Вот в этом вся фишка", — сказал Путин в ходе общения с курсантами Морского государственного университета имени адмирала Невельского.

Он отметил, что для России, 18% территорий которой находится в арктической зоне, чрезвычайно важно развитие этого региона и необходимой инфраструктуры.

На вопрос курсантов, как он оценивает перспективы Северного морского пути для Российской Федерации, Путин ответил, что "если бы не было перспектив, мы бы этим не занимались".

Он напомнил, что в 2024 году планируется довести объем перевозок по Севморпути до 80 миллионов тонн, и сообщил, что Россия будет работать со всеми, кто этого захочет, "очень корректно, в рамках международного права". При этом интерес наблюдается как со стороны европейских стран, так и со стороны стран Азиатского региона.

"Если идти благоприятным курсом, то значительная часть маршрута проходит по нашим внутренним водам, по территориальному морю, и это, конечно, создает для нас колоссальные конкурентные преимущества. Но это не значит, что мы кого-то собираемся ограничивать — нет", — добавил президент.