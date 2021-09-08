МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Список "роскошных" машин, на которые начисляют повышенный транспортный налог, пополняется моделями масс-маркета. О том, кому придется платить больше и какие автомобили скоро добавят в список, сообщает портал Autonews.

Отмечается, что правила начисления "налога на роскошь" не менялись с момента его появления в 2014 году. Для автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей он представляет собой транспортный налог с коэффициентом 1,5, при этом на машины возрастом 1-2 года этот коэффициент снижен до 1,3, а возрастом 2-3 года — до 1,1. Двойной транспортный налог начисляется владельцам автомобилей стоимостью от 5 до 10 млн рублей и возрастом до 5 лет. Тройным налогом облагаются машины с ценой от 10 до 15 млн рублей и возрастом 10-20 лет. Каждое восьмое авто, похищенное за год в России, угоняли со стоянки

Таким образом, с 2021 года под повышенный транспортный налог попали аж девять массовых моделей. Среди них: Skoda Kodiaq (в комплектациях SportLine/Laurin&Klement/Scout), Toyota Fortuner (2.8 Elegance), KIA K900, KIA Mohave, KIA Stinger GT, Volkswagen Amarok (3.0 TDI), Volkswagen Multivan, Peugeot Traveller (Business VIP) и Citroen SpaceTourer (Business Lounge).

На сегодняшний день, когда цены на автомобили вновь существенно выросли, "роскошную" планку в 3 миллиона рублей перешагнули и Jeep Compass, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Hilux, Volkswagen Tiguan R-Line, Haval H9 в версии 2.0 Premium и GAC GN8 в комплектации Prestige GT.

Помимо них, под "налог на роскошь" в следующем году также могут попасть популярные у россиян кроссоверы Hyundai Santa Fe, Hyundai Palisade и Kia Sorento. Обновленный перечень Минпромторг опубликует в конце февраля-начале марта.