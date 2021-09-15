МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Экипаж самолета авиакомпании "Россия", который совершил аварийную посадку в аэропорту "Пулково", при полете доложил наземным службам о технической неисправности одного из двигателей, сообщает компания "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС), которая управляет аэропортом.

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов по факту аварийной посадки самолёта авиакомпании "Россия" в аэропорту Пулково.

"Сегодня, 15 сентября, в 22.24 в аэропорту Пулково совершил благополучную посадку самолет из Антальи. Во время полета экипаж доложил наземным службам о технической неисправности одного из двигателей", — говорится в сообщении ВВСС.

Как отмечается, силы и средства аэропорта Пулково были приведены в готовность к встрече самолета.

Девяносто пять пассажиров и шесть членов экипажа самолета не пострадали и уже покинули воздушное судно, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, причина аварийной посадки борта рейса Анталья — Санкт-Петербург — техническая неисправность. Самолет приземлился благополучно, 95 пассажиров и шесть членов экипажа не пострадали, в настоящее время покинули воздушное судно", — говорится в сообщении.