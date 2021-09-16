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Air Cairo начала полеты из Москвы на курорты Египта
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Египетская авиакомпания Air Cairo начала полеты из Москвы на курорты Египта, сообщает столичный аэропорт "Домодедово". "В московском аэропорту "Домодедово" прошла встреча первого... ПРАЙМ, 16.09.2021
рейсы, авиакомпания, авиасообщение, египет, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Египетская авиакомпания Air Cairo начала полеты из Москвы на курорты Египта, сообщает столичный аэропорт "Домодедово".
"В московском аэропорту "Домодедово" прошла встреча первого рейса нового партнера — авиакомпании Air Cairo", — говорится в сообщении.
Авиаперевозчик будет выполнять пять рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
Air Cairo — дочерняя компания египетского нацперевозчика Egypt air.