МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Египетская авиакомпания Air Cairo начала полеты из Москвы на курорты Египта, сообщает столичный аэропорт "Домодедово". Туроператоры назвали условие снижения цен на рейсы в Египет

"В московском аэропорту "Домодедово" прошла встреча первого рейса нового партнера — авиакомпании Air Cairo", — говорится в сообщении.

Авиаперевозчик будет выполнять пять рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Air Cairo — дочерняя компания египетского нацперевозчика Egypt air.