Самолет компании "Победа" столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани, пострадавших нет
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Самолёт авиакомпании "Победа" столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани, поврежден элемент крыла, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
"Наземная служба аэропорта Астрахани из-за проявленной ей халатности при буксировке самолёта допустила его столкновение со стоящим топливозаправщиком, это привело к повреждению нижней части симитара (съемный элемент законцовки крыла)", — сообщили в компании.
Там уточнили, что специалисты технической службы авиакомпании будут направлены в Астрахань ближайшим рейсом для оценки повреждения.
Пострадавших при столкновении самолета с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани нет, пассажиры выведены из лайнера, сказал журналистам представитель ГУМЧС.
По словам представителя областного управления МЧС, инцидент произошел при движении по рулежной дорожке перед взлетом самолета "Астрахань — Санкт-Петербург".
"Погибших и пострадавших нет, разлив ГСМ отсутствует", — отметил представитель спасательного ведомства, добавив, что пассажиры благополучно выведены из самолета и находятся в здании аэровокзала.
https://1prime.ru/transport/20211001/834854635.html