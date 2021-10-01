МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Самолёт авиакомпании "Победа" столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани, поврежден элемент крыла, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Наземная служба аэропорта Астрахани из-за проявленной ей халатности при буксировке самолёта допустила его столкновение со стоящим топливозаправщиком, это привело к повреждению нижней части симитара (съемный элемент законцовки крыла)", — сообщили в компании.

Там уточнили, что специалисты технической службы авиакомпании будут направлены в Астрахань ближайшим рейсом для оценки повреждения.

Пострадавших при столкновении самолета с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани нет, пассажиры выведены из лайнера, сказал журналистам представитель ГУМЧС.

По словам представителя областного управления МЧС, инцидент произошел при движении по рулежной дорожке перед взлетом самолета "Астрахань — Санкт-Петербург".

"Погибших и пострадавших нет, разлив ГСМ отсутствует", — отметил представитель спасательного ведомства, добавив, что пассажиры благополучно выведены из самолета и находятся в здании аэровокзала.