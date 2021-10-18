МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Финляндия возобновила работу пограничного пункта Vainikkala, через который скоростные поезда следовали в Санкт-Петербург и Москву. Соответствующее решение финское правительство приняло 14 октября, передают "Известия". Финляндия с октября начнет выдавать туристические визы россиянам

Движение поездов через этот пункт было ограничено из-за пандемии COVID-19. При этом другие пункты пропуска будут закрыты до 7 ноября.

Ранее через пограничный пункт Vainikkala из Хельсинки в Санкт-Петербург ходили скоростные поезда «Алегро», а в Москву — поезда «Лев Толстой».