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Эксперты предупредили о риске возникновения дефицита зимнего дизтоплива
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Независимые АЗС предупреждают о рисках дефицита зимнего дизтоплива в период активного спроса, что может усугубить негативную ситуацию с ценообразованием, передает "Коммерсант" со... ПРАЙМ, 20.10.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Независимые АЗС предупреждают о рисках дефицита зимнего дизтоплива в период активного спроса, что может усугубить негативную ситуацию с ценообразованием, передает "Коммерсант" со ссылкой на письмо президента Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркуши, направленное в адрес профильного вице-премьера Александра Новака.
Как отмечается в письме, "основной причиной роста оптовых цен на зимнее дизтопливо является несоответствие объемов его производства рыночному спросу". При этом глава РТС отметил, что многие НПЗ уже перешли на продажи зимних сортов топлива, и наблюдается повышенный спрос.
По мнению Аркуши, объем производства снижается из-за некоторых налоговых обязательств. В частности, в связи с требованиями выплачивать в определенных случаях дополнительный акциз. В РТС считают, что нужно проанализировать ситуацию, и в случае необходимости нарастить поставки зимнего дизельного топлива на бирже и мелком оптовом рынке.
Ранее независимые АЗС обратились в Федеральную антимонопольную службу с предложением разработать новые меры для стабилизации внутреннего топливного рынка. В частности, предлагалось увеличить нормативы биржевой торговли примерно на четверть по бензину и на 15% по дизельному топливу.