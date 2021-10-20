МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Независимые АЗС предупреждают о рисках дефицита зимнего дизтоплива в период активного спроса, что может усугубить негативную ситуацию с ценообразованием, передает "Коммерсант" со ссылкой на письмо президента Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркуши, направленное в адрес профильного вице-премьера Александра Новака. Цены на бензин и дизтопливо на АЗС Москвы ускорили рост

Как отмечается в письме, "основной причиной роста оптовых цен на зимнее дизтопливо является несоответствие объемов его производства рыночному спросу". При этом глава РТС отметил, что многие НПЗ уже перешли на продажи зимних сортов топлива, и наблюдается повышенный спрос.

По мнению Аркуши, объем производства снижается из-за некоторых налоговых обязательств. В частности, в связи с требованиями выплачивать в определенных случаях дополнительный акциз. В РТС считают, что нужно проанализировать ситуацию, и в случае необходимости нарастить поставки зимнего дизельного топлива на бирже и мелком оптовом рынке.

Ранее независимые АЗС обратились в Федеральную антимонопольную службу с предложением разработать новые меры для стабилизации внутреннего топливного рынка. В частности, предлагалось увеличить нормативы биржевой торговли примерно на четверть по бензину и на 15% по дизельному топливу.