МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Специфика осеннего сезона заключается в том, что может существовать огромная разница в коэффициенте сцепления на одной и той же дороге в зависимости от большого количества факторов. Например, упавшие листья и мелкий дождь превращают асфальт в очень скользкую поверхность, на которой автомобиль будет вести себя приблизительно, как на мокром грунте. А с учетом того, что мы пока ещё не перешли на зимние шины, ситуация становится ещё сложнее, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.

Утренние заморозки могут вызывать обледенение асфальта. При этом, часто лед совершенно не заметен со стороны, но, когда вы пытаетесь повернуть или затормозить, вдруг выясняется, что автомобиль вас не слушается, отмечает он. Хакеры выставили на продажу базу данных водителей Москвы и области

Что с этим делать? Необходимо изменить стиль управления автомобилем "на более спокойный и приближённый к зимнему". По словам эксперта, необходимо исключить из своего арсенала летнее агрессивное вождение. "Плавно ускоряемся и замедляемся, избегаем резких манёвров и увеличиваем дистанцию до двигающихся впереди автомобилей", — советует специалист.

Если вы не уверены в своей способности перейти на зимний стиль вождения, есть смысл активировать в своём автомобиле зимний режим или режим ЭКО, если такая возможность есть. Тогда автомобиль "станет мягче реагировать на ваши действия, и ему будет сложнее перейти в скольжение".

По мнению Васильева, водитель должен стараться анализировать состояние дороги, всегда предполагая, что оно, скорее, хуже, чем лучше. Особенно внимательными стоит быть утром, когда температура асфальта минимальна.

И, конечно, уже пора задуматься о переходе на зимние шины. "Правда, все эти меры все равно не дают гарантии того, что вы внезапно не окажетесь в ситуации, когда автомобиль не сможет затормозить и перейдёт в скольжение. Но зато они снизят вероятность этой ситуации", — подытожил автоэксперт.