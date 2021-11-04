МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Россия с 4 ноября расширяет авиасообщение со Шри-Ланкой. Количество регулярных рейсов Москва — Коломбо увеличивается до двух в неделю. Куба попросила Россию увеличить число авиарейсов на остров

Авиасообщение со Шри-Ланкой возобновлено с апреля.

Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзиты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полеты по отдельным решениям правительства. С августа прошлого года Москва начала постепенно возобновлять перелеты.

К настоящему времени разрешено летать в 64 страны: Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Великобританию, Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Марокко, Хорватию, Албанию, Турцию, Францию, Чехию, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Северную Македонию, США, Бахрейн, Доминикану, Молдавию, Испанию, Ирак, Кению, Словакию, Джибути, Перу, ЮАР, Данию и Новую Зеландию, на Маврикий, Кубу, Сейшелы, Мальдивы, Мальту, Кипр и Шри-Ланку.