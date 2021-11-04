МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Компетентные ведомства России и Китая поддерживают тесное взаимодействие по решению проблем с перемещением грузов через пропускные пункты на границе двух стран, где возникли большие очереди из фур, заявил РИА Новости в пресс-службе МИД КНР. "Интер РАО": КНР просит вдвое увеличить поставки электроэнергии

Ранее несколько транспортно-логистических компаний сообщили РИА Новости, что грузоперевозчики сообщают об очередях в 1 тысячу фур на российско-китайской границе, простой в совокупности приносит потери около 40 миллионов рублей ежесуточно. Участники рынка также указали, что регулярные заторы фиксируются на МАПП "Забайкальск — Маньчжурия", "Пограничный — Суйфэньхэ" и "Полтавка — Дуннин".

"С самого начала эпидемии коронавирусной инфекции Китай придавал большое значение вопросу прохождения грузов через приграничные пункты пропуска, китайская сторона всегда взаимодействовала с российской, и была проделана большая работа, чтобы предотвратить распространение эпидемии через границу и обеспечить беспрепятственный поток грузов через пункты пропуска", — заявили в пресс-службе ведомства.

В китайском МИД указали, что "компетентные органы Китая и России всегда поддерживают тесное взаимодействие касательно вызванных пандемией проблем с перемещением грузов через пункты пропуска на границе двух стран".

Отмечается, что стороны также своевременно координируют принятие необходимых мер, чтобы совместными усилиями повысить возможности пунктов пропуска по предотвращению распространения эпидемии и улучшить эффективность таможенного оформления ради обеспечения безопасной и эффективной работы.

"Благодаря совместным усилиям обеих сторон, все грузовые пункты пропуска на российско-китайской границе в целом функционируют в нормальном режиме, а противоэпидемиологическое сотрудничество сторон также чрезвычайно эффективно. Китай готов тесно сотрудничать с Россией и продолжать выполнять соответствующую работу", — добавили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов отмечал, что автомобильные грузоперевозки между РФ и КНР из-за пандемии не остановились, но сталкиваются с большими чисто формальными трудностями при прохождении границы, так как Китай, придерживаясь политики нулевой терпимости к COVID-19, крайне тщательно подходит к вопросу ввоза любых грузов из-за границы.

Дипломат пояснял, что на пункте пропуска выделяется санитарная зона, куда загоняется фура, потом отцепляется тягач, уезжает, затем другой тягач приезжает с противоположной стороны и забирает груз. Все эти меры принимаются, чтобы не было контактов водителей, но они замедляют процесс прохождения грузов, и там, где раньше в сутки проходили 120 автомобилей, сейчас может быть только 40.