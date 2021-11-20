МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Раннее торможение, аккуратная езда, уверенность за рулем или вовсе отказ от поездки на личном транспорте помогут избежать аварийной ситуации на зимних дорогах, рассказали РИА Новости эксперты сервиса "СберАвто". Россиян предупредили о массовых проверках на дорогах

"Зимой асфальт подвергается воздействию низких температур и осадков, вследствие чего сцепление автомобиля с дорогой значительно ухудшается. Из-за этого заметно возрастает тормозной путь, поэтому водителю необходимо всегда быть начеку и прибегать к раннему торможению", — объясняют эксперты.

Любые маневры на зимней дороге нужно выполнять не только заранее, но и плавно: резкий поворот руля или нажатие на педаль газа могут увести автомобиль в занос. "Чтобы не допустить неуправляемого скольжения и блокировки колес, лучше поворачивать руль плавно и аккуратно, а угол поворота при этом сохранять минимально необходимым", — советуют эксперты.

Опасность представляют и обледеневшие элементы дорожной инфраструктуры: асфальт, разметка, трамвайные пути. Поэтому зимой лучше воздержаться от частой смены полос, замедляться при маневрах. Уверенная езда по обледеневшей дороге также поможет избежать аварии: нужно сбросить скорость, не делать резких движений рулем и педалями, в случае потери управления — тормозить плавно, убрав ногу с педали газа и параллельно переключившись на более низкую передачу.

От резкого торможения и ухода в занос может спасти антиблокировочная тормозная система (ABS), но если автомобиль уже занесло, эксперты предлагают следующий алгоритм действий: на авто с передним приводом нужно сохранить интенсивность нажатия на "газ", плавно повернуть руль в другую сторону от заноса, на заднем приводе — отпустить педаль газа и повернуть в сторону заноса. Если авто полноприводное, следует сохранить ногу на педали газа, повернуть в сторону заноса.

Заранее спрогнозировать внештатные сценарии особенно важно при подъеме и спуске: на подъеме нужен плавный разгон, без резкого набора скорости. "Неосторожные движения могут привести к пробуксовке колес, что в свою очередь вызовет откат назад. Если скатывания избежать не удалось, наиболее безопасным для других участников движения действием будет экстренное контактное торможение — о бордюр или сугроб на краю дороги", — обращают внимание в "СберАвто". На спуске следует двигаться как можно медленнее без срыва ведущих колес в пробуксовку.

Иногда лучшим решением для своей безопасности на дороги бывает отказ от поездки на личном авто, так как непогода нивелирует все плюсы передвижения на авто: видимость снижается, дороги становятся скользкими, поездка занимает больше времени из-за пробок, парковочных мест становится меньше. "Если за окном непрекращающийся снегопад или же синоптики прогнозируют сильные осадки, необходимо взвесить все "за" и "против" использования личного транспорта", — считают эксперты.