МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) написал письмо на имя первого вице-премьера России Андрея Белоусова, в котором предупреждает о проблемах с автоперевозками из Европы в Россию, возникших на фоне миграционного кризиса в Белоруссии, пишет "Коммерсант". Россияне раскрыли размер достойной пенсии

Транспортный коллапс возник на контрольно-пропускном пункте (КПП) "Бобровники". Здесь образовалась 25-километровая пробка из фур, это может привести к тому, что российские покупатели столкнутся с перебоями в поставках ряда товаров, в том числе — первой необходимости.

В этом месте через границу проходит порядка 10% российского импорта в натуральном выражении.

С задержками уже столкнулись крупные ритейлеры. При этом поставщики предупреждают о рисках роста цен. "Сохранение сложившейся ситуации может существенным образом повлиять на цепочки поставок и доступность товаров для населения", — отметили в КСИИ.

Разрешения ситуации за счет логистического решения участники рынка и эксперты не видят.