Стало известно, когда МС-21-300 получит первый сертификат
"Иркут": менее 50 испытательных полетов осталось до первого сертификата МС-21-300
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ЕЛАБУГА (Татарстан), 22 ноя — ПРАЙМ. Менее 50 испытательных полетов осталось до завершения первой сертификационной программы самолета МС-21-300, заявил первый заместитель генерального директора корпорации "Иркут" Анатолий Гайданский.
МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Президент РФ Владимир Путин в августе 2021 года отметил, что надеется на появление самолета МС-21 в ближайшее время на линии.
"На данный момент примерно в районе 700 (испытательных полетов совершил самолет – ред.). Практически первая сертификационная программа на стадии завершения, у нас осталось до первого сертификата менее 50 полетов", — сказал Гайланский журналистам.
Но в дальнейшем, по его словам, будет еще большое количество полетов для расширения карты данных по сертификату.
При этом Гайданский уточнил, что срок завершения сертификации в декабре 2021 года до сих пор в силе. "Мы сейчас делаем все возможное, чтобы он состоялся именно в декабре этого года", — подчеркнул он.