ЕЛАБУГА (Татарстан), 22 ноя — ПРАЙМ. Менее 50 испытательных полетов осталось до завершения первой сертификационной программы самолета МС-21-300, заявил первый заместитель генерального директора корпорации "Иркут" Анатолий Гайданский. Российский гражданский лайнер МС-21 начнет регулярные рейсы в 2022 году

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Президент РФ Владимир Путин в августе 2021 года отметил, что надеется на появление самолета МС-21 в ближайшее время на линии.

"На данный момент примерно в районе 700 (испытательных полетов совершил самолет – ред.). Практически первая сертификационная программа на стадии завершения, у нас осталось до первого сертификата менее 50 полетов", — сказал Гайланский журналистам.

Но в дальнейшем, по его словам, будет еще большое количество полетов для расширения карты данных по сертификату.

При этом Гайданский уточнил, что срок завершения сертификации в декабре 2021 года до сих пор в силе. "Мы сейчас делаем все возможное, чтобы он состоялся именно в декабре этого года", — подчеркнул он.