МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Концерн Siemens заключил соглашение с РЖД на разработку высокоскоростного поезда для перевозок по высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, сообщил президент Siemens в России Александр Либеров на Российско-германском отраслевом форуме. "Дочка" РЖД разъяснила ситуацию с пересмотром графиков поездов

"Мы совместно с европейским партнером разрабатываем новый продукт, и это как раз высокоскоростной поезд, который должен будет с 2028 года ходить между Москвой и Санкт-Петербургом со средней скоростью 360 км/час… Сейчас такая работа начата (по подбору поставщиков – ред.) Мы прошли первый этап уже, недавно подписали первое соглашение с "Российскими железными дорогами", — сказал Либеров.

Как сообщали РЖД в ноябре, Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта и компания "Сименс Мобильность" подписали соглашение о сотрудничестве при разработке высокоскоростного электропоезда.

По словам Либерова, разработка этого поезда началась до заключения соответствующих контрактов. "Мы подписали контракт, потому что это партнерство, это доверительные отношения, и сейчас концепция поезда уже подходит к завершению и начинается настоящая разработка. Производство этого поезда должно будет осуществляться на заводе "Уральские локомотивы", — добавил он.

РЖД, группа "Синара", немецкий концерн Siemens и "Уральские локомотивы" (СП "Синары" и Siemens) в октябре 2020 года подписали соглашение о намерениях по организации в России производства поездов для ВСМ. Как заявлял на площадке ПМЭФ в июне президент группы "Синара" Дмитрий Пумпянский, первый российский высокоскоростной поезд, произведенный совместно с Siemens, может появиться к 2028 году. Позднее, в августе, Либеров говорил журналистам, что первый пассажирский поезд для ВСМ в России может появиться в виде концепта в середине 2026 года для проведения эксплуатационных испытаний и сертификации.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Поезда для ВСМ в России в настоящее время не выпускаются, но новым высокоскоростным дорогам они понадобятся. Поэтому было создано АО "Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта" (совместное предприятие РЖД и "Синары"), которое будет разрабатывать конструкторскую документацию на высокоскоростной подвижной состав.