МОСКВА. 25 янв — ПРАЙМ. Аэропорты Киргизии после перебоя с электроэснабжением возобновили работу в штатном режиме, сообщила пресс-служба международного аэропорта "Манас". Аэропорты Узбекистана возобновили работу

"Аэропорты ОАО "Международный аэропорт "Манас" работают в штатном режиме", — сообщил представитель пресс-службы.

Ранее отмечалось, что в связи с масштабным отключением энергоснабжения аэропорты работали не в полную силу и вынуждены были перейти на автономное обеспечение электроэнергией.

В Киргизии и других странах Центральной Азии во вторник произошло масштабное отключение электроэнергии из-за сбоя в объединенном энергокольце региона. После двухчасового отсутствия электроснабжения в некоторых районов началось постепенное восстановление работы сетей.