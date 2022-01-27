МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропортов Москвы в 2021 году увеличился по сравнению с предыдущим годом на 52%, до почти 73,7 миллиона человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России. Turkish Airlines увеличивает число рейсов из Стамбульского аэропорта

"В 2021 году аэропорты Московского авиаузла — "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" — обслужили 73 миллиона 687 тысяч человек, что на 52% больше, чем в 2020 году", — говорится в сообщении.

Минтранс отмечает, что в декабре пассажиропоток вырос почти на 60% по сравнению с 2020 годом и составил 5,78 миллиона человек.

По данным Росавиации, аэропорт "Внуково" в 2021 году нарастил перевозки на 43,2%, до почти 18 миллионов человек, "Домодедово" — на 52,9%, до 25 миллионов, "Шереметьево" — на 56,5%, до 30,6 миллиона человек.

В том числе в декабре пассажиропоток "Внуково" вырос на 26,3%, до 1,4 миллиона, "Домодедово" — на 42,1%, до 1,8 миллиона, "Шереметьево" — в два раза, до 2,6 миллиона.