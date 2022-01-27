ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 янв — ПРАЙМ. Дальневосточная авиакомпания, созданная на базе сахалинской "Авроры", планирует приобрести 45 самолетов отечественного производства, в этом ей помогает федеральное субсидирование, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Путин согласился рассмотреть вопрос о субсидировании авиаперелетов по ДФО

"Благодаря федеральному субсидированию единая дальневосточная компания продолжит развиваться. Помимо открытия новых направлений будет обновляться парк воздушных судов. Планируется приобрести 45 самолетов отечественного производства", — рассказал Лимаренко журналистам на пресс-подходе во время рабочей поездки в Сахалинскую область заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента в ДФО Юрий Трутнева.

Кроме того, власти региона работают над тем, чтобы создать на Сахалине мощности по производству авиатоплива, что позволит сдержать рост цен на авиабилеты. Работа в этом направлении уже идет.

Также губернатор островного региона добавил, что создание единой дальневосточной авиакомпании решило сразу несколько вопросов.

"У нас появились прямые маршруты в регионы Дальнего Востока, куда раньше сахалинцы добирались с пересадками. Например, из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Советскую Гавань. В Хабаровск стали летать самолеты не только из областного центра, а еще из трех районов Сахалина. В настоящее время открыто 20 маршрутов", — дополнил Лимаренко.

Как полагают власти, все это в целом положительно будет сказываться на качестве жизни людей и сделает Сахалинскую область более доступной и привлекательной с точки зрения развития туризма.