Дальневосточная авиакомпания планирует пополнить свой авиапарк 45 российскими самолетами
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 янв — ПРАЙМ. Дальневосточная авиакомпания, созданная на базе сахалинской "Авроры", планирует приобрести 45 самолетов отечественного производства, в этом ей помогает федеральное субсидирование, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"Благодаря федеральному субсидированию единая дальневосточная компания продолжит развиваться. Помимо открытия новых направлений будет обновляться парк воздушных судов. Планируется приобрести 45 самолетов отечественного производства", — рассказал Лимаренко журналистам на пресс-подходе во время рабочей поездки в Сахалинскую область заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента в ДФО Юрий Трутнева.
Кроме того, власти региона работают над тем, чтобы создать на Сахалине мощности по производству авиатоплива, что позволит сдержать рост цен на авиабилеты. Работа в этом направлении уже идет.
Также губернатор островного региона добавил, что создание единой дальневосточной авиакомпании решило сразу несколько вопросов.
"У нас появились прямые маршруты в регионы Дальнего Востока, куда раньше сахалинцы добирались с пересадками. Например, из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Советскую Гавань. В Хабаровск стали летать самолеты не только из областного центра, а еще из трех районов Сахалина. В настоящее время открыто 20 маршрутов", — дополнил Лимаренко.
Как полагают власти, все это в целом положительно будет сказываться на качестве жизни людей и сделает Сахалинскую область более доступной и привлекательной с точки зрения развития туризма.
https://1prime.ru/transport/20220127/835905814.html