МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. РЖД по итогам текущего года рассчитывают увеличить объём перевозки нефти и нефтепродуктов на 1,7% к 2021 году, до 221,2 миллиона тонн, следует из слов замглавы РЖД Алексея Шило. РЖД анонсировали наращивание контейнерного транзита

"По году в целом по нефтепродуктам мы планируем вырасти на практически четыре миллиона тонн, это 1,7%", — рассказал Шило журналистам.

По итогам 2021 года погрузка нефти и нефтепродуктов составила 217,5 миллиона тонн, увеличившись к 2020 году на 4,2%. Таким образом, по итогам 2022 года перевозка этой номенклатуры может вырасти до 221,2 миллиона тонн.

"На данный момент у нас по экспорту рост к январю 2021 году на 6,6%, внутрироссийские – 9,8%. Среднесуточная погрузка на экспорт составляет 280 тысяч тонн, на внутрироссийский рынок – 350 тысяч тонн", — заключил замглавы РЖД.

Кроме того, компания на текущий 2022 год предусматривает рост на 2,4% к уровню 2021 года, до 1,313 миллиарда тонн, увеличение ожидается почти по всем видам грузов за исключением лесных.

Отмечается, что погрузка не сети РЖД по итогам 2021 года выросла на 3,2% и составила 1,283 миллиарда тонн.