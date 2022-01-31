МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Необходимо ускорить отмену штрафов за перегруз фур не более чем на 10% либо 15 сантиметров габаритных показателей грузовика, чтобы избежать возможного банкротства компаний, столкнувшихся с проблемой из-за не отлаженной работы проверяющих "рамок", считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. В России хотят ввести штрафы за искажение информации о товарах

Речь идет о внесении соответствующих изменений в действующий КоАП, а не новую его версию, обсуждение которой ведется до сих пор.

"Отмечается проблема оспаривания штрафов за нарушение нормативов весогабаритных параметров транспортного средства. Как правило, споры возникают из-за не отлаженной работы автоматических пунктов контроля (так называемых рамок), которая приводит к техническим нарушениях и искажению результатов контроля", — отметили в пресс-службе Титова.

"В проекте нового КоАП предполагается исключить ответственность перевозчиков, если нарушения, выявленные автоматическими системами весогабаритного контроля, не превышают 10% норм общей массы/осевой нагрузки, либо 15 сантиметров габаритных показателей грузовика. Однако текст нового КоАП все еще обсуждается, а проблема очень актуальна и сейчас. Поэтому Борис Титов предложил (министру транспорта) Виталию Савельеву инициировать соответствующие изменения в уже действующую редакцию кодекса", — уточнили представители бизнес-омбудсмена.

По словам Титова, размер таких штрафов для юридических лиц, как правило, составляет от 100 до 150 тысяч рублей. Зачастую это ставит перевозчиков на грань выживания. При общем доходе от работы транспортного средства в 500 тысяч рублей в месяц и чистой прибыли около 25 тысяч достаточно двух штрафов, чтобы поставить организацию на грань банкротства.