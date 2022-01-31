МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Рейс "Уральских авиалиний" из Москвы в Фергану на востоке Узбекистана в понедельник утром вынужденно сел в аэропорту Намангана из-за тумана в аэропорту назначения, сообщил РИА Новости представитель АО Uzbekistan airports. Прямой рейс Georgian Airways из Тбилиси в Москву отменен

"Рейс SVR8317 авиакомпании "Уральские авиалинии "Москва-Фергана из-за сильного тумана в аэропорту назначения совершил посадку в Намангане в 7.32 (5.32 мск)", — сказал представитель Uzbekistan airports.

По его словам, все 227 пассажиров рейса будут перевезены наземным транспортом из Намангана в Фергану, пассажиры на обратный рейс в Москву будут доставлены в ферганский аэропорт таким же способом. Расстояние между двумя узбекскими городами около 80 километров.