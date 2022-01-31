МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Более 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — в понедельник вечером на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". В Госдуме оценили идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости

По информации на 18.22 мск понедельника, во "Внуково" девять рейсов задержано, в "Домодедово" 11 рейсов задержано, четыре отменено, в "Шереметьево" пять рейсов задержано, 27 отменено.

Ранее в воскресенье ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что снежный циклон "Надя" в ближайшие двое суток принесет в Москву 25% месячной нормы осадков, сугробы впервые достигнут полуметра, что приблизится к рекорду.