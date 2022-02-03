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2022
https://1prime.ru/transport/20220203/835970838.html
Правительство предоставит субсидии для российских чартеров
Транспорт
Новости
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Правительство предоставит субсидии для российских чартеров в целях поддержки туризма, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. ПРАЙМ, 03.02.2022
транспорт, бизнес, новости, правительство рф, субсидии, чартеры, туризм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Правительство предоставит субсидии для российских чартеров в целях поддержки туризма, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.