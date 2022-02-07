МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Парк вагонов метро Москвы станет самым молодым в Европе к 2024 году, средний возраст составов сократится до 10 лет, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Около семи тысяч пассажиров без масок выявили в московском метро

"За этот и следующий год в общей сложности придет еще около 660 новых вагонов метро, и возраст еще больше уменьшится – до 10 лет. По этому показателю московский метрополитен будет обладать самым молодым в Европе парком поездов, это будет выгодно отличать нас от всех крупных европейских и американских метрополитенов", — сказал Ликсутов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30.