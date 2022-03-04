МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов японского острова Хоккайдо, сообщило агентство Киодо.

"Панамский канал со стороны Тихого океана

Администрация Панамского канала сделала заявление в отношении России

Причиной аварии стали проблемы с двигателем. Среди находившихся на борту 15 членов экипажа пострадавших нет.