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https://1prime.ru/transport/20220304/836261814.html
Российское грузовое судно потерпело бедствие
Транспорт
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Российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов японского острова Хоккайдо, сообщило агентство Киодо. Причиной аварии стали проблемы с двигателем. Среди находившихся на... ПРАЙМ, 04.03.2022
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, судна, авария, япония
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов японского острова Хоккайдо, сообщило агентство Киодо.
Причиной аварии стали проблемы с двигателем. Среди находившихся на борту 15 членов экипажа пострадавших нет.