МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в РФ "ММС Рус" работает в штатном режиме: отгрузки и сервисное обслуживание машин бренда продолжаются. Об этом стало известно из официального сообщения компании.

"Компания "ММС Рус" продолжает работу в штатном режиме. Отгрузки автомобилей дилерам и сервисное обслуживание также ведутся в обычном режиме", — отмечается в заявлении.

Кроме того, центральный офис "ММС Рус" также продолжает работу в стандартном режиме, без каких-либо изменений в штате сотрудников и его численности.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Mitsubishi в России по итогам 2021 года упали на 2%, до 27,7 тысячи машин.