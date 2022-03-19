МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. "Заболевания не только могут повлиять на выдачу Вам автомобильных прав, но и привести к тому, что у Вас заберут уже выданные. Существует целый ряд заболеваний, при которых Ваши права должны быть аннулированы ГИБДД", — пояснил агентству "Прайм" председатель совета директоров ПАО Городские инновационные технологии Егор Клопенко.

Список таких болезней, по его словам, существует давно, а вот порядок лишения прав обсуждается прямо сейчас. И это стало возможным благодаря происходящей цифровизации ведомств. Эксперты отметили рост цен ряда подержанных авто почти на треть

"Если раньше обмен данными между ГИБДД и медицинскими учреждениями был крайне сложен, то теперь их системы запросто могут быть интегрированы", — рассказал эксперт.

"В этом случае диагноз врача, попадающий в определенный список, автоматически окажется в системе ГИБДД и действие водительских прав заболевшего будет приостановлено до прохождения повторного медосвидетельства, а в случае подтверждения диагноза права аннулируются", — пояснил Клопенко.

Такой порядок будет действовать автоматически без суда. Сам закон должен был заработать с 1 февраля, но пока его обсуждение продолжается. Почему-то нет сомнений, что рано или поздно данная схема заработает.

Какие же болезни могут повлечь потерю водительских прав? Это, прежде всего, психические расстройства, эпилепсия и нарушения зрения, а также потеря конечностей и заболевания головного мозга.

Юридически все заболевания разделены на три группы. Первые попадают в группу противопоказаний к управлению ТС — это означает, что с ними водить автомобиль категорически нельзя.

"Иногда сама болезнь не является противопоказанием, но привести к запрету на езду могут ее последствия. Так инсульт не является причиной запрета на право вождения, но вот если в итоге его у человека разовьется деменция любой формы, амнезия или слепота на оба глаза — водить автотранспорт нельзя", — пояснил Клопенко.

По его словам, несмотря на многочисленные мифы, дальтонизм — не повод, чтобы лишать водительских прав. Но есть исключение — ахроматопсия, когда мир воспринимается в черно-белом цвете, и тогда последует запрет на вождение.

"А вот депрессия, несмотря на то что большинством людей не считается даже заболеванием, и на нее даже есть своего рода мода, на самом деле является аффективным расстройством настроения. Это значит, что если врач поставил такой диагноз, с водительскими правами придется попрощаться", — пояснил эксперт.

Есть группа медицинских показаний к езде — при таких заболеваниях водить автомобиль можно, но при соблюдении каких-то особых условий (они появятся в Ваших правах в виде специальной отметки). Например, это может быть ношение очков, коробка-автомат или какие-то другие, более сложные условия — подрулевой переключатель скоростей, парктроники или еще что-то подобное.

Также есть категория ограничений к управлению — в ней список заболеваний, когда вы можете водить только определенную группу ТС — например, вам запрещается управлять мотоциклом или грузовой техникой.