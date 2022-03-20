МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Менять шины москвичам пока рано, на стыке марта и апреля ожидается волна полярного холода с осадками и гололедом. Об этом рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Эксперты отметили рост цен ряда подержанных авто почти на треть

По словам синоптика, на следующей неделе в Москве среднесуточная температура воздуха станет близка к плюс 5, а это отправная цифра для смены автошин.

"Но стоит ли в этом спешить? Не советуем. Дело в том, что, несмотря на аномально теплую неделю, в дальнейшем — на стыке марта и апреля — ожидается волна полярного холода, сопровождаемая осадками в смешанной фазе и гололедными явлениями. При этом показания термометров устремятся к нулевой отметке, а значит, переобувать автомобили пока преждевременно", — объяснил Тишковец.

Согласно его словам, холодная погода, по всей видимости, продержится в рамках одного естественного периода — не более 5-7 суток.

"Далее начнется сильное потепление, предварительно — с наступлением второй пентады (пятидневки) апреля, после чего можно постепенно планировать открытие горячего сезона работы автомастерских", — заключил метеоролог.