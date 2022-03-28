МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Цены на новые и подержанные автомобили в России за последний месяц каждую неделю росли на 2%. Наиболее серьезное подорожание машин — на целых 19% — отмечается в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий пресс-секретаря портала об автомобилях "Дром" Марии Погребец.

"В марте 2022 года цены на автомобили в России стабильно росли на 2% в неделю. При этом наблюдается рост цен как на новые, так и на подержанные машины", — сказала Погребец. Водителям объяснили, как будут поступать в Россию запчасти для их авто

По ее словам, средняя стоимость проданного авто выросла с 24 апреля во всех регионах России и на 28 марта достигла 1,3 миллиона рублей.

"По всем федеральным округам средняя цена авто медленно и неумолимо растет примерно на 2% в неделю. Однако можно сказать, что сейчас рынок успокоился, а ажиотаж закончился. Мы видим желание купить авто на фоне сокращения предложения на 9% по рынку в целом", — отметил аналитик автомобильного сайта "Дром" Игорь Олейников, чьи слова привела Погребец.

Заметный рост цен отмечается в регионах, где продается много новых автомобилей. Именно рост в данном сегменте потянул за собой изменение средней цены вверх по стране, полагают аналитики. В Центральном и Северо-Западном федеральных округах в течение марта средняя стоимость автомобиля в продаже увеличилась на 19% и составила 2,5 и 2,3 миллиона рублей соответственно, отметила Погребец.

На Дальнем Востоке и в Сибири, где популярны подержанные японские автомобили, цены за месяц увеличились на 15% — до 1 миллиона 50 тысяч рублей. На Урале средняя цена выросла на 14% — до 1,2 миллиона рублей.

В Южном федеральном округе, где преобладают авто недорогого массового сегмента, цены увеличились на 2% — до 1,1 миллиона рублей. В Приволжском федеральном округе рост составил 8%, а средняя цена машины достигла 1,3 миллиона рублей.

Ранее ряд автоконцернов объявил о временной приостановке производства и поставок машин в Россию в связи с ситуацией на Украине и проблемами с логистикой. Среди них Volkswagen, Skoda, Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Rolls-Royce.