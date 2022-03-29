МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Власти Москвы продлили акцию "Время ранних" в столичном метрополитене до конца текущего года, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы. ВЭБ.РФ профинансирует модернизацию метро в Санкт-Петербурге

Благодаря акции "Время ранних" пассажиры могут ездить со скидкой утром во внепиковое время на двух линиях метро. Скидки на проезд до 50% действуют для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий в рабочие дни с момента открытия до 7.15 и с 8.45 до 9.15. Это первый пилотный проект такого рода в России. Он был запущен в ноябре 2020 года с целью снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро.

"Ежедневно по будням акцией "Время ранних" пользуются около 100 тысяч пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро. Всего с запуска акции они сэкономили уже более 425 миллионов рублей. Чтобы сохранить комфортные и выгодные поездки для миллионов жителей по решению мэра Москвы мы продлеваем акцию до конца года", — приводятся на сайте слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Подчеркивается, что благодаря акции в вагонах на Таганско-Краснопресненской линии по утрам количество пассажиров снизилось на 7%, станцию "Китай-город разгрузили на 21%, а "Полежаевскую" и "Выхино" — на 20% и 18%.