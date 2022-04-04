МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Аэропорт Улан-Удэ закрыт из-за снегопада, сообщили РИА Новости в аэропорту. Названы средние выплаты автомобилистам из-за падения снега и льда

"Аэропорт закрыт из-за снегопада до 12.00 часов", — сказал собеседник агентства.

Ранее в Telegram-канале аэропорта сообщалось, что всю ночь шла очистка полосы, но непрекращающийся снег не позволил принять утренние рейсы. Несколько часов назад снег частично прекращался и службы аэропорта начали готовить взлётную полосу и перрон к приёму и обслуживанию воздушных судов.

По данным сервиса Яндекс.Погода, в Улан-Удэ в данный момент около ноля градусов и дождь со снегом.

Международный аэропорт "Байкал" — внутрироссийский узловой аэропорт федерального значения. Пассажиропоток аэропорта — свыше 470 тысяч пассажиров в год.