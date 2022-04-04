МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Восемнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Восточно-Казахстанской области (ВКО), жертв и пострадавших в результате происшествия нет, сообщила пресс-служба национальной компании "Казахстан темир жолы" (КТЖ, "Казахстанские железные дороги"). РЖД назначили более 400 дополнительных поездов на майские праздники

По информации пресс-службы, инцидент случился в воскресенье.

"На железнодорожном участке Оскемен – Кумыстау Восточно-Казахстанской области в грузовом поезде произошел сход с рельсов 18 вагонов… Два сошедших вагона, груженные рудой, являются собственностью РФ. Еще 16 вагонов, груженые шлаком, принадлежат ТОО "КазцинкТемирТранс". Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно пресс-релизу, происшествие не привело к задержкам пассажирских и грузовых поездов. "В настоящее время ведутся восстановительные работы. Для расследования всех причин и обстоятельств данного случая создана комиссия из числа руководителей КТЖ", — сообщила пресс-служба.