В Восточном Казахстане сошел с рельсов грузовой поезд
КТЖ: в Восточно-Казахстанской области сошли с рельсов 18 вагонов грузового поезда, пострадавших нет
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Восемнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Восточно-Казахстанской области (ВКО), жертв и пострадавших в результате происшествия нет, сообщила пресс-служба национальной компании "Казахстан темир жолы" (КТЖ, "Казахстанские железные дороги").
По информации пресс-службы, инцидент случился в воскресенье.
"На железнодорожном участке Оскемен – Кумыстау Восточно-Казахстанской области в грузовом поезде произошел сход с рельсов 18 вагонов… Два сошедших вагона, груженные рудой, являются собственностью РФ. Еще 16 вагонов, груженые шлаком, принадлежат ТОО "КазцинкТемирТранс". Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно пресс-релизу, происшествие не привело к задержкам пассажирских и грузовых поездов. "В настоящее время ведутся восстановительные работы. Для расследования всех причин и обстоятельств данного случая создана комиссия из числа руководителей КТЖ", — сообщила пресс-служба.