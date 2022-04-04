"Аэрофлот" с 14 апреля возобновит ежедневные рейсы Томск - Москва, отмененные в ноябре 2021 года
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 14 апреля возобновляет ежедневные авиарейсы из Томска в Москву, сообщает в понедельник администрация Томской области.
"Аэрофлот" с ноября 2021 года отменил ежедневные рейсы Томск – Москва.
"Мы выполнили поручение губернатора. Для жителей Томской области авианаправление Томск ‑ Москва является одним из наиболее значимых и пользующихся высоким спросом. Поэтому возобновление "Аэрофлотом" ежедневных рейсов делает воздушные перевозки через томский международный аэропорт имени Камова более доступными и комфортными", — приводятся в сообщении слова замгубернатора Игоря Шатурного.
По его словам, возвращение ежедневных авиарейсов по направлению Томск – Москва, остановленных осенью, стало возможным благодаря конструктивному взаимодействию с авиакомпанией со стороны администрации Томской области и аэропорта "Томск".
В томском аэропорту отметили, что решение о возобновлении регулярных рейсов долгожданное для Томска и непростое, особенно в складывающихся условиях. Была проделана большая работа в направлении "конструктивного взаимодействия со стороны аэропорта и администрации области с руководством авиакомпании и федеральным центром". Из-за пандемии решение неоднократно откладывалось.
"Это особенно радостное событие в условиях, когда часть воздушных судов остаются на земле и многие авиакомпании сокращают рейсы", — говорится в сообщении авиуазла.
https://1prime.ru/transport/20220404/836580096.html