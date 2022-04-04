МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 14 апреля возобновляет ежедневные авиарейсы из Томска в Москву, сообщает в понедельник администрация Томской области. "Аэрофлот" начнет летать из Сочи в шесть стран

"Аэрофлот" с ноября 2021 года отменил ежедневные рейсы Томск – Москва.

"Мы выполнили поручение губернатора. Для жителей Томской области авианаправление Томск ‑ Москва является одним из наиболее значимых и пользующихся высоким спросом. Поэтому возобновление "Аэрофлотом" ежедневных рейсов делает воздушные перевозки через томский международный аэропорт имени Камова более доступными и комфортными", — приводятся в сообщении слова замгубернатора Игоря Шатурного.

По его словам, возвращение ежедневных авиарейсов по направлению Томск – Москва, остановленных осенью, стало возможным благодаря конструктивному взаимодействию с авиакомпанией со стороны администрации Томской области и аэропорта "Томск".

В томском аэропорту отметили, что решение о возобновлении регулярных рейсов долгожданное для Томска и непростое, особенно в складывающихся условиях. Была проделана большая работа в направлении "конструктивного взаимодействия со стороны аэропорта и администрации области с руководством авиакомпании и федеральным центром". Из-за пандемии решение неоднократно откладывалось.

"Это особенно радостное событие в условиях, когда часть воздушных судов остаются на земле и многие авиакомпании сокращают рейсы", — говорится в сообщении авиуазла.